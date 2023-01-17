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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir...

Yalı Çapkını dizisiyle ile izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift 'ihanet' dedikodularının gölgesinde geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu. Çıkan haberleri yalanlayan ünlü çiftten Yazıcıoğlu geçtiğimiz gün yine muhabirlere açıklama yaptı. Ayrılık nedenleri hakkında konuşan Mert Yazıcıoğlu'dan Mert Ramazan Demir açıklaması da geldi.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:17
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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmış, ihanet iddiaları gündeme gelmişti.

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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu'nun, Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi halleri nedeniyle Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Ancak bu iddialara çift hemen açıklama yaparak nokta koymuştu.

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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir

Ayrıldıktan sonra Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan eski sevgililer sonunda evleri de ayırdı.

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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir

Mert Yazıcıoğlu ile muhabirlere eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı.

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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir

"MERT RAMAZAN ARKADAŞIMIZ"

Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik." ifadelerini kullandı.