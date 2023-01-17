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Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir...
Yalı Çapkını dizisiyle ile izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift 'ihanet' dedikodularının gölgesinde geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu. Çıkan haberleri yalanlayan ünlü çiftten Yazıcıoğlu geçtiğimiz gün yine muhabirlere açıklama yaptı. Ayrılık nedenleri hakkında konuşan Mert Yazıcıoğlu'dan Mert Ramazan Demir açıklaması da geldi.
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:17Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:17