Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile ayrılık nedenini açıkladı! Mert Ramazan Demir...

"MERT RAMAZAN ARKADAŞIMIZ"

Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik." ifadelerini kullandı.