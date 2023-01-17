Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu, "Hera ile aramızda 3 hafta vardı. Küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hepsini bir arada kutlamak istedik. 80'ler konseptli bir parti yaptık. Ben o dönemlerde de böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum" dedi.