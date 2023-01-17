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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Ozan Doğulu Günaydın'ın yılbaşı partisine sevgilisi Hera Aslan ile katılmış, ikili arasındaki boy farkı gündem olmuştu. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, yeni yaşı için 80'ler konseptli bir parti organize etti. Parti öncesi sevgilisiyle kameralara poz veren ünlü müzisyen, "Hera ile aranızdaki boy farkının konuşulması hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:44
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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan, doğum günlerini 80'ler konseptinde birleştirerek Yeniköy'de yer alan bir mekanda kutladı.

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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu'nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partiye; Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Önder Öztarhan, Ümit-Başak Davala da katıldı.

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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu, "Hera ile aramızda 3 hafta vardı. Küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hepsini bir arada kutlamak istedik. 80'ler konseptli bir parti yaptık. Ben o dönemlerde de böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum" dedi.

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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

"KONUŞANLAR GERİ ZEKALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Doğulu, sevgilisi ile aralarındaki boy farkının çok konuşulmasıyla ilgili de "Konuşanlar geri zekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı?" diyerek güldü.

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Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Üç kız babası Ozan Doğulu, uzun süredir genç sevgilisi Hera ile birlikte.