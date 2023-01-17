17 Ocak 2023, Salı
Ozan Doğulu’dan Hera Aslan tepkisi: Bunu konuşanlar geri zekalı!
Ozan Doğulu Günaydın'ın yılbaşı partisine sevgilisi Hera Aslan ile katılmış, ikili arasındaki boy farkı gündem olmuştu. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, yeni yaşı için 80'ler konseptli bir parti organize etti. Parti öncesi sevgilisiyle kameralara poz veren ünlü müzisyen, "Hera ile aranızdaki boy farkının konuşulması hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:44
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