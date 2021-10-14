Nabzı tavan yaptıracak! Kadrosu baştan aşağıya destan! Reytingler yerle yeksan olacak...
ATV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Destan için ilk bölüm tanııtımı yayınlandı. Destan dizisinin yayınlanan fragmanı ile oyuncu kadrosuda belli oldu. Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaşacağı dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Orta Asya'nın çetin bozkırında geçen hikayelerin konu edinileceği dizide aksiyon sahnelerinin dikkat çekmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 14.10.2021
21:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
21:19
Nabzı tavan yaptıracak. Kadrosu baştan aşağıya destan. Reytingler yerle yeksan olacak. ATV ekranlarında başlayacak Destan dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin yayınlanan tanıtımları sonrasıda heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Başrollerinde; Ebru Şahin ve Edis Tepeli'nin yer alacağı dizi hakkında yaşanan tüm gelişmelere haberimizde yer vereceğiz. Tanıtımın yayınlanması ile kısa sürede sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağdırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.
ÇOK KONUŞULACAK
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.
DİZİNİN KONUSU
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.