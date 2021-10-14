Nabzı tavan yaptıracak! Kadrosu baştan aşağıya destan! Reytingler yerle yeksan olacak...

ÇOK KONUŞULACAK

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.