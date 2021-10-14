Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle ekrana bomba gibi dönen İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.