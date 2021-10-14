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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle ekrana bomba gibi dönen İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 17:14
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol kısa süre sonra oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...

İşte İbrahim ve Mihre Çelikkol'un oğlu Ali…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’un oğlu ilgi odağı oldu! İşte İbrahim Çelikkol’un oğlu Ali...

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