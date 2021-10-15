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Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

Dönem dizileri arasında en çok dikkat çekenlerden olan Diriliş Ertuğrul'da, Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun uzun süredir başka bir yapımda yer almadı. Yeni sezon başında Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddia edilen Cengiz Coşkun'un hayranları büyük heyecan yaşamıştı. Uzun süredir hiçbir yapımda yer almayan oyuncunun setlere hangi projeyle döneceği merak ediliyor. Oyuncu tarafından gelecek açıklamalar ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 22:18
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Diriliş Ertuğrul’dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı. Dönüş sinyali geldi. Turgut Alp namına kılıç sallıyordu. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde hayran kitlesi oluşan Diriliş Ertuğrul'da en önemli karakterler arasında Turgut Alp yer alıyordu. Karaktere hayat veren isim olan Cengiz Coşkun'un dizinin ardından herhangi bir yapımda rol almaması hayranlarını meraklandırdı. Diğer yandan sezon başında Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddia edilen oyuncu konu hakkında açıklamada bulunmuştu. Hal böyle olunca hayranları oyuncu tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul’dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

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Diriliş Ertuğrul’dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

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Diriliş Ertuğrul’dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

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Diriliş Ertuğrul’dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.