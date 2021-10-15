Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...

Dönem dizileri arasında en çok dikkat çekenlerden olan Diriliş Ertuğrul'da, Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun uzun süredir başka bir yapımda yer almadı. Yeni sezon başında Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddia edilen Cengiz Coşkun'un hayranları büyük heyecan yaşamıştı. Uzun süredir hiçbir yapımda yer almayan oyuncunun setlere hangi projeyle döneceği merak ediliyor. Oyuncu tarafından gelecek açıklamalar ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor.