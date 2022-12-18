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Müzisyen Mehmet Dudarık'a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Ankara'da rock müzik grubu üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralandı. Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 08:12
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Müzisyen Mehmet Dudarık’a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.

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Müzisyen Mehmet Dudarık’a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.

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Müzisyen Mehmet Dudarık’a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı.

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Müzisyen Mehmet Dudarık’a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

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Müzisyen Mehmet Dudarık’a yumruklu saldırı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.