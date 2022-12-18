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Haberler Galeri Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

ASAP Rocky ile uzun zamandır beraber olan ve hamilelik giysileriyle sürekli gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Rihanna doğumdan sonra merak edilen bebeğini hiç paylaşmamıştı. Ünlü çift merakları giderdi ve sonunda bebeklerini ilk defa TikTok'ta gösterdi. Rihanna'nın bebeği sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakın Rihanna'nın bebeği kime benziyor?

Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:00
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

Son senelerde iç giyim ve güzellik markasına tüm dikkatini veren ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alarak ebeveynlik duygusunu tadan Rihanna ilk defa oğlunun yüzünü gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hamilelik sürecinde tarzıyla çok konuşulan Rihanna sır gibi sakladığı oğlu ve sevgilisiyle önce Miami'de pozlar verdi. Ardından ise TikTok'ta oğlunun yüzünü açık açık paylaşarak herkesi şoke etti.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

BAKIN KİME BENZETTİLER

Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Küçük ASAP yapmışlar" yorumlarında bulundu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

"EN BÜYÜK SEVGİ"

Rihanna daha önce anneliğin "en iyi duygu" olduğunu söylemiş ve bunun şimdiye kadar tanıdığı "en büyük sevgi" olduğunu paylaşmıştı.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?

İşte Rihanna'nın oğlu…