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Sosyal medya bunu konuşuyor! Rihanna ve ASAP Rocky bebeklerini ilk defa paylaştı! Bakın dünya starının bebeği kime benziyor?
ASAP Rocky ile uzun zamandır beraber olan ve hamilelik giysileriyle sürekli gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Rihanna doğumdan sonra merak edilen bebeğini hiç paylaşmamıştı. Ünlü çift merakları giderdi ve sonunda bebeklerini ilk defa TikTok'ta gösterdi. Rihanna'nın bebeği sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakın Rihanna'nın bebeği kime benziyor?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:00Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:00