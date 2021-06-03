Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

Ünlü sanatçılara binden fazla albüm yapan Kalan Müzik'in sahibi yapımcısı Hasan Saltık Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saltık, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hasan Saltık'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Saltık'ın ölümünü duyan ünlü isimler ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL