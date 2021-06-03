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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

Ünlü sanatçılara binden fazla albüm yapan Kalan Müzik'in sahibi yapımcısı Hasan Saltık Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saltık, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hasan Saltık'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Saltık'ın ölümünü duyan ünlü isimler ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 13:21
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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim" paylaşımında bulundu.

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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

BAKANLIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" notu ile paylaştı.

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Müzik dünyasının acı kaybı! Hasan Saltık vefatı sevenlerini yasa boğdu

ÜNLÜ İSİMLER ARDI ARDINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI
Saltık'ın ölüm haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan müzik camiasının ünlü isimleri ardı ardında başsağlığı mesajları yayınladı. Ferhat Tunç, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.