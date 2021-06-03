Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı programına başvuran Koçak ailesi, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'den 7 gündür haber alamadıklarını söylemişti. Müge Anlı ve ekibi gelen ihbarları değerlendirerek genç anneyi İstanbul'da buldu. Müge Anlı'nın müjdeli haberi canlı yayında vermesiyle stüdyoda gergin anlar yaşadı. Eşi için 'ben onun bekçisi miyim' diyen Hakan Astekin, kayınvalidesine saldırırken Nebahat Koçak Astekin ise Müge Anlı ekibine saldırdı. İşte 03 Haziran Perşembe günü Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL