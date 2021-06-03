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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı programına başvuran Koçak ailesi, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kızları Nebahat Koçak Astekin'den 7 gündür haber alamadıklarını söylemişti. Müge Anlı ve ekibi gelen ihbarları değerlendirerek genç anneyi İstanbul'da buldu. Müge Anlı'nın müjdeli haberi canlı yayında vermesiyle stüdyoda gergin anlar yaşadı. Eşi için 'ben onun bekçisi miyim' diyen Hakan Astekin, kayınvalidesine saldırırken Nebahat Koçak Astekin ise Müge Anlı ekibine saldırdı. İşte 03 Haziran Perşembe günü Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:46
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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

2 çocuk annesi 23 yaşındaki Nebahat Koçak Astekin 27 Mayıs tarihinde İstanbul'da kayıplara karıştı.

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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

Kızının akıbetini öğrenmek için aradığı damadının her defasında garip tepkiler verdiğini söyleyen baba Selami Koçak, ölü ya da diri kızının bulunmasını istiyordu.

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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

6 aylık bebeği annesinin, 2 yaşındaki kızı ise kayınvalidesinin yanında olan Nebahat Koçak Astekin'in psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı da öğrenildi.

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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

Kayıp karısı için 'ben onun bekçisi değilim' diyen Hakan Astekin, çocuklarının annesinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.

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Müge Anlı ekibine canlı yayında saldırı! 7 gündür kayıp olan Nebahat canlı yayını birbirine kattı

Kendisinin bir süredir İstanbul'da olmadığını söyleyen genç adam, karısından boşandığını da iddia etti ama gerçek öyle değildi.