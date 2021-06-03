'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) ikilisi, Los Angeles ve Montana'dan sonra Miami'de de birlikte görüntülendi. Bu döneme kadar hep gizli gizli buluşan, paparazziler tarafından uzaktan görüntülenen JLo ve Affleck, bu kez sarmaş dolaş bir şekilde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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