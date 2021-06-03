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Haberler Galeri 'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) ikilisi, Los Angeles ve Montana'dan sonra Miami'de de birlikte görüntülendi. Bu döneme kadar hep gizli gizli buluşan, paparazziler tarafından uzaktan görüntülenen JLo ve Affleck, bu kez sarmaş dolaş bir şekilde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 14:23
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'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

AKŞAM YEMEĞİNE GİTTİLER
Tıpkı yıllar önce nişanlandıkları dönemde olduğu gibi yine Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, önceki gece yemeğe çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

Çift, Batı Hollywood'da birlikte bir restorana gidip akşam yemeği yedi.

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'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

İLK KEZ KAMUYA AÇIK BİR ALANDA BİRLİKTE
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, çıkışta da objektiflere takıldı.

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'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

Birbirlerine sıkı sıkı sarılan çift, yavaşça yürüyerek o anların keyfini çıkardı.

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'Hayatımın en büyük kalp kırıklığı' demişti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden bir arada!

Sonra da Affleck'in kendilerine araçlarını getiren valeye bahşiş vermesinin ardından araçlarına binerek mekandan uzaklaştı.