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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Müthiş ters köşe..." Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı? "Müthiş ters köşe..." Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı?
Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan yarışma programı Masterchef 2020'de bu akşam şampiyon belli olacak. Son 16 yarışmacı arasında finale kalan Serhat ve Barbaros'tan hangisinin şampiyon olacağı merak ediliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri Masterchef 2020'yi kim kazandı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2021 22:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 00:36
Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de geri sayım başlıyor. Barbaros mu, Serhat mı? Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında Serhat ve Barbaros son yemeklerini yapacak. Final akşamı en çok puanı alan isim 2020 yılının şampiyonu olacak. İşte,Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM KAZANDI?
2020 MasterChef şampiyonu
SERHAT oldu.
2020 MasterChef son bölümde büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylarca süren mücadelede 100 bin aday arasından 14 kişilik ana kadroya giren ve rakiplerini tek eleyerek büyük finalin son 2'lisi olan Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk için kıran kırana mücadele yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği 2 menü ve 1 imza tabağı ürünlerinden dünkü puanlara ilave olarak en fazla puan sahibi olan isim 2020 MasterChef şampiyonu olarak adını yarışma tarihine yazdıracak.
Yarışmanın dünkü final ilk bölümünü hatırlayacak olursak, Serhat ve Barbaros yarışmaya ilk kabul aldıkları ürünleri yeniden yaptı. İkinci üründe minimal bir yemek ve son olarak da hikayesi olan bişr yemek yapılması istendi. Yarışmacıların bu 3 ürünü hazırlaması sonrasında tadım yapan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin puanlaması şöyle oldu.
İLK ÜRÜNDE
Jüri şefler Barbaros'a 25 puan verirken Serhat'a 23 puan verdi.
İKİNCİ ÜRÜNDE
Barbaros 46 puan alırken Serhat'ın puan durumu 44 oldu.