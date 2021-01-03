Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de geri sayım başlıyor. Barbaros mu, Serhat mı? Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında Serhat ve Barbaros son yemeklerini yapacak. Final akşamı en çok puanı alan isim 2020 yılının şampiyonu olacak. İşte,Masterchef kim kazandı, birinci oldu? Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? Barbaros mu, Serhat mı?