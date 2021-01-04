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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! En yakını paylaştı Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! En yakını paylaştı
Hastanede gördüğü tedavi gören Mehmet Ali Erbil, evinde fizik tedavi görmeye başlamıştı. Bugüne kadar destek almadan yürümeyen Erbil'den sevindiren haber geldi. Yakın arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ünlü şovmenin ardık destek almadan yürüdüğünü duyurdu.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 08:49
Evinde geçirdiği kazanın ardından nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erbil'in arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabından "2021'in en güzel haberi" notuyla ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüdüğünü söyledi.
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.
YAKIN ARKADAŞINDAN GÜZEL HABER
Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"
Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.