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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

Arıza dizisinde canlandırdığı Halide Gürkan karakteri ile büyük beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Halide'sinin sevgilisi var mı? Ayça Ayşin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:18
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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

Arıza dizisinde Halide karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan yaşı ile de duyanları şaşırttı. İşte ünlülerin yaşları...

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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963