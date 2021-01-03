Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın... Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın... Arıza dizisinde canlandırdığı Halide Gürkan karakteri ile büyük beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Halide'sinin sevgilisi var mı? Ayça Ayşin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin yaşları... Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:18
Arıza dizisinde Halide karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan yaşı ile de duyanları şaşırttı. İşte ünlülerin yaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BAHAR ŞAHİN
26 Mayıs 1997
BEREN GÖKYILDIZ
2009 yılında dünyaya geldi.
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949
HÜLYA AVŞAR
10 EKİM 1963