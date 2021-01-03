Arıza'nın Halide'si herkesi şaşırttı! Meğer Ayça Ayşin Turan'ın...

Arıza dizisinde canlandırdığı Halide Gürkan karakteri ile büyük beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Halide'sinin sevgilisi var mı? Ayça Ayşin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin yaşları...