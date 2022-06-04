Mustafa Sandal'la evlenen Melis Sütşurup'tan nikah sonrası aşk paylaşımı: "Tek dileğim..."

Uzun süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Roma'da nikah masasına oturdu. Haftaya Marmaris'te düğün yapacak olan ikili, nikahından kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Sandal'a olan aşkını bir kez daha haykıran Melis Sütşurup, gönderisine "İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" notunu düştü.