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Mustafa Sandal'la evlenen Melis Sütşurup'tan nikah sonrası aşk paylaşımı: "Tek dileğim..."

Uzun süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Roma'da nikah masasına oturdu. Haftaya Marmaris'te düğün yapacak olan ikili, nikahından kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Sandal'a olan aşkını bir kez daha haykıran Melis Sütşurup, gönderisine "İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 11:43
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Mustafa Sandal’la evlenen Melis Sütşurup’tan nikah sonrası aşk paylaşımı: Tek dileğim...

Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanan Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

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Mustafa Sandal’la evlenen Melis Sütşurup’tan nikah sonrası aşk paylaşımı: Tek dileğim...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nikah şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.

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Mustafa Sandal’la evlenen Melis Sütşurup’tan nikah sonrası aşk paylaşımı: Tek dileğim...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Melis Sütşurup, Roman sokaklarında Sandal ile çektirdiği fotoğraflarını romantik bir notla takipçileri ile paylaştı.

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Mustafa Sandal’la evlenen Melis Sütşurup’tan nikah sonrası aşk paylaşımı: Tek dileğim...

Nikahtan da karelere yer veren Sütşurup, ilk olarak beyaz bir takım tercih etti. Sütşurup, daha sonra mini bir gelinlik giydi.

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Mustafa Sandal’la evlenen Melis Sütşurup’tan nikah sonrası aşk paylaşımı: Tek dileğim...

O kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çiftten Melis Sütşurup, gönderisine şu notu düştü: