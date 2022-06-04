Cüneyt Arkın 'Dayak yedim' demişti! Emel Sayın ilk kez konuştu: “İyi ki vurmuşum diyorum”

Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın hem yönettiği hem de kamera karşısına geçtiği 1980 yapımı 'Rüzgar' filminde rol almış, bu yapım sonrası sinemaya veda etmişti. Sayın, rol arkadaşının yıllar sonra ilk kez paylaştığı set anısı hakkında konuşurken, Cüneyt Arkın'ın kafasından kan akmasına neden olan sahneyi anlattı. Arkın'ın 'Dayak yedim' dediği olayla ilgili konuşan oyuncu, "İyi ki vurmuşum diyorum" dedi.