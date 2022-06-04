Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

"4 haziran 2021.Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem Ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar... Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıldönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşAllah..."