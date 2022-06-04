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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

Haziran 2021'de nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mutluluğu yarım kalmış, Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'den evlilik yıldönümlerinde duygusal paylaşım geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anan Erken, "Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah" notuyla sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 12:27
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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu getiğimiz ocak ayında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE ANDI

Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, eşini evlilik yıldönümünde andı.

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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

"OĞLUMA BABA, BANA HER ŞEYDİN"

Sosyal medya hesabında nikah görüntülerini paylaşan Ece Erken, altına duygusal bir de not düştü:

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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

"4 haziran 2021.Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem Ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar... Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıldönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşAllah..."

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Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin

ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM

Ece Erken eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun 40'ında duygularını dile getirmişti: Ölmeyecek kadar yaralıyım!