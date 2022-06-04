04 Haziran 2022, Cumartesi
Ece Erken evlilik yıldönümünde yürek yakan paylaşım: Oğluma baba, bana her şeydin
Haziran 2021'de nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mutluluğu yarım kalmış, Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'den evlilik yıldönümlerinde duygusal paylaşım geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anan Erken, "Çok sevdim seni çok. Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah" notuyla sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 12:27
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