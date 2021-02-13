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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic isyan etti: Yıllardır destek olmuyor Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic isyan etti: Yıllardır destek olmuyor
2008 yılında nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yaman ve Yavuz adından iki çocuğu bulunan çift sık sık bir araya geliyordu. Ancak eski eşler arasında nafaka krizi çıktı. Eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya veren Jahovic, evine haciz memurları gönderdiği Mustafa Sandal hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:49
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 3.5 yıllık beraberliğin ardından 13 Ocak 2008'de hayatlarını birleştirmişti. Çiftin bu evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, 10 yıllık evliliklerini ise 2018'de sona erdirmişti. Herkese örnek olacak derecede medeni bir ayrılık yaşayan çift oğulları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelmeye devam ediyordu.
Ancak dün magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre Emina Jahovic, eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya vermiş, evine haciz memurları göndermişti.
'ASLA KABUL ETMİYORUM'
Bunun üzerine açıklama yapan Emina Jahovic nafakanın 2 aydan daha uzun bir süre ödenmediğini iddia etti. Posta'ya konuşan Jahovic, "Adalet sistemi boşanan tarafların çocuklarının haklarını takip eder. İştirak nafakasına müdahale etmek beni aşmaktadır.
Çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmayan Mustafa Bey mağdur gösterilmiştir. Süre doğru değildir. Sıkıntıya giren birini affetmeyen imajını da asla kabul etmiyorum" dedi.