Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic isyan etti: Yıllardır destek olmuyor

2008 yılında nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yaman ve Yavuz adından iki çocuğu bulunan çift sık sık bir araya geliyordu. Ancak eski eşler arasında nafaka krizi çıktı. Eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya veren Jahovic, evine haciz memurları gönderdiği Mustafa Sandal hakkında konuştu.