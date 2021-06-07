Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı. Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda kadrodan bazı isimlerin ayrılabileceği ve yeni isimlerin katılabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan dizinin hayranları uzun süredir Turgut Alp karakterinin ne zaman kadroya dahil olacağı yönündeki araştırmaları sürüyor. Ancak karaktere hayat veren Cengiz Coşkun'dan üzücü haber geldi. Sevilen oyuncunun yeni sezonda başka dizinin kadrosunda olması bekleniyor.