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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan fırtınası devam ediyor. Sezon finali hazırlığı devam eden dizinin son bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Sezon içinde yeni isimler dizinin kadrosuna dahil olurken, beklenmedik ayrılıklarda yaşandı. Diğer yandan "Turgut Alp" karakteri ile gösterdiği performans sonrasında akıllara kazanınan Cengiz Coşkun'un yeniden kadroya katılacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak izleyenleri üzecek gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 07.06.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 23:02
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