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Haberler Galeri Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan fırtınası devam ediyor. Sezon finali hazırlığı devam eden dizinin son bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Sezon içinde yeni isimler dizinin kadrosuna dahil olurken, beklenmedik ayrılıklarda yaşandı. Diğer yandan "Turgut Alp" karakteri ile gösterdiği performans sonrasında akıllara kazanınan Cengiz Coşkun'un yeniden kadroya katılacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak izleyenleri üzecek gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 23:02
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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı. Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda kadrodan bazı isimlerin ayrılabileceği ve yeni isimlerin katılabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan dizinin hayranları uzun süredir Turgut Alp karakterinin ne zaman kadroya dahil olacağı yönündeki araştırmaları sürüyor. Ancak karaktere hayat veren Cengiz Coşkun'dan üzücü haber geldi. Sevilen oyuncunun yeni sezonda başka dizinin kadrosunda olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

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Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.