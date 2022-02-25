Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler bir kez daha gerildi. Anlaşmalı olarak boşanan ve çocukları için sık sık bir araya gelen çift, nafaka nedeniyle karşı karşıya geldi. Son olarak Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.