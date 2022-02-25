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Haberler Galeri Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler bir kez daha gerildi. Anlaşmalı olarak boşanan ve çocukları için sık sık bir araya gelen çift, nafaka nedeniyle karşı karşıya geldi. Son olarak Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 13:16
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Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Şarkıcı Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptali için dava açmıştı.

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Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Sandal, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

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Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

Hürriyet'in haberine göre Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.

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Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan Jahovic, şunları dile getirdi:

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Mustafa Sandal’a milyonluk şok! Eski eşi Emina Jahovic yine karşı karşıya geldi

"Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirisini ödemedi. Nafakayı ödemiyor."