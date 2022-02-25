Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarıyla magazin gündemine oturan ikili kısa sürede evlilik kararı aldı. Şimdilerde düğün hazırlığı yapan şarkıcının bebek beklediği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Hadise'den ilk açıklama geldi.