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Haberler Galeri Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarıyla magazin gündemine oturan ikili kısa sürede evlilik kararı aldı. Şimdilerde düğün hazırlığı yapan şarkıcının bebek beklediği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Hadise'den ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 12:03
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Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz yaz aylarında sürpriz bir aşka imza atmıştı. Her hareketiyle olay olan ikili, kısa sürede evlilik kararı almıştı.

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Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

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Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

BEBEK Mİ BEKLİYOR?

27 Nisan tarihinde nikâh masasına oturmaları beklenen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yağan Hadise'nin hamile olduğu öne sürüldü.

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Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

"HAMİLE DEĞİLİM"

Sessizliğini bozan ve 2. Sayfa programına açıklama yapan Hadise, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullandı.

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Hamile mi? Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise’den beklenen açıklama geldi

Öte yandan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz gece Etiler'deydi.