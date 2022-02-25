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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, dört yıl sonra ise ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 6.5 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 13:57
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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...

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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takılmıştı.

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6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı

Kameralardan uzakta büyüyen Lalin'in annesine benzerliği dikkat çekmişti.