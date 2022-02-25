25 Şubat 2022, Cuma
6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’dan olay paylaşım! Beğeni yağdı
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, dört yıl sonra ise ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 6.5 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 25.02.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 13:57
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