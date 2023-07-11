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Haberler Galeri MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Daha önce lenf kanserini yenen Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan usta sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için 11.00'de AKM'de düzenlenecek anma töreni sonrası Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı kılınacak.

Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:23
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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda günü! Şarkıları ve filmleriyle gönülleri fetheden Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...

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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Uğur AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Sonrasında tekrarlayan hastalığını üç kez yenen Özkan Uğur, bu defa hayranlarını hüzne boğdu.

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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Sevenleri Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu.