MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’a veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Daha önce lenf kanserini yenen Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan usta sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için 11.00'de AKM'de düzenlenecek anma töreni sonrası Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı kılınacak.