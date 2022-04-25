Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

2018 yılında Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal, sosyetik isim Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerini bir şans daha veren ikili evlilik kararı aldı. Üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu.