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Haberler Galeri Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

2018 yılında Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal, sosyetik isim Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerini bir şans daha veren ikili evlilik kararı aldı. Üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 16:31
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Geçen aylarda aile arasında nişanlanan çift, düğün hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Son olarak Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün detayları belli oldu.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Gözde aşıkların, 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün tarihi detayları belli oldu! Günlerce sürecek…

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünyaevine girecek olan çift, düğünleri içinse Marmaris'teki D-Maris'i seçti.