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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

Açıklamaları nedeniyle sık sık sosyal medyada hedef olan Alişan, son olarak oğlu Burak'la paylaşımıyla tepki topladı. Burak'ın 'Survivor All Star'ı izlerken masaj yaptırdığı anları yayınlayan şarkıcı kısa sürede gündem oldu. Önceki gün oğluyla kuaför salonundan çıkarken görüntülendi. Alişan, sosyal medyadan gelen linçlere sitem etti.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:28
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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

Sık sık açıklamalarıyla sosyal medyada hedef olan Alişan, geçtiğimiz günlerde oğluyla yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı.

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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

"SURVİVOR'I MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ"

Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken görüntüsünü yayınlayan ünlü şarkıcı, gülücük emojisiyle birlikte "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

"SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kısa sürede gündem olan 'masaj' paylaşımına tepki gösterdi. Alişan ise çok konuşulan pozla ilgili olarak '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı; "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'Ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim."

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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

"TERLİKLERİM BERKAY STYLE"

Alişan, önceki gün kuaför salonuna giderek oğlu Burak'ın saçlarını kestirdi. Keyfi yerinde olan Burak kuaförden çıktıktan sonra yerinde duramadı. Spor kıyafeti ve terliği ile objektiflere takılan Alişan muhabirlere "Nasıl olmuşum? Bakın terliklerim Berkay style" diyerek takıldı.

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Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

"HİÇ KİMSEYE BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"

Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Bayram konserlerine hazırlıklar başladı. Yaz konserlerimde bütün günlerim doldu diyebilirim" dedi. Muhabirlerin, Gülşen'in sahne kıyafetleri ve son konserinde bir görevlinin omuzlarına çıkıp, şarkı söylemesi hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruyu Alişan, "Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Burası demokratik bir ülke. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir. Sonuçta önemli olan ne olursa olsun sahneye çıkıp doldurması. Hayranları onu yadırgamıyor, eşi yadırgamıyor. O yüzden hiç kimseye bir şey demek düşmez" cevabını verdi.