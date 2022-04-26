26 Nisan 2022, Salı
Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...
Açıklamaları nedeniyle sık sık sosyal medyada hedef olan Alişan, son olarak oğlu Burak'la paylaşımıyla tepki topladı. Burak'ın 'Survivor All Star'ı izlerken masaj yaptırdığı anları yayınlayan şarkıcı kısa sürede gündem oldu. Önceki gün oğluyla kuaför salonundan çıkarken görüntülendi. Alişan, sosyal medyadan gelen linçlere sitem etti.
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:28
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