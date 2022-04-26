Alişan isyan etti: 6 ayda bir serum gibi...

"HİÇ KİMSEYE BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"

Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Bayram konserlerine hazırlıklar başladı. Yaz konserlerimde bütün günlerim doldu diyebilirim" dedi. Muhabirlerin, Gülşen'in sahne kıyafetleri ve son konserinde bir görevlinin omuzlarına çıkıp, şarkı söylemesi hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruyu Alişan, "Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Burası demokratik bir ülke. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir. Sonuçta önemli olan ne olursa olsun sahneye çıkıp doldurması. Hayranları onu yadırgamıyor, eşi yadırgamıyor. O yüzden hiç kimseye bir şey demek düşmez" cevabını verdi.