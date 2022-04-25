25 Nisan 2022, Pazartesi
Ece Erken'den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ekonomik açıdan zor günler geçiren Ece Erken, şaşırtan bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinden kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia edilen ünlü sunucu çıkan haberlere isyan etmişti. Erken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla reddi miras yaptığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:48
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