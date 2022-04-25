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Ece Erken'den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ekonomik açıdan zor günler geçiren Ece Erken, şaşırtan bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinden kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia edilen ünlü sunucu çıkan haberlere isyan etmişti. Erken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla reddi miras yaptığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:48
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Ece Erken’den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Ece Erken’den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

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Ece Erken’den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TATSIZ OLAY

Ece Erken geçtiğimiz günlerde oğlu ile birlikte çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşamış, çılgına dönen ünlü sunucu isyanını sosyal medya hesabında dile getirmişti.

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Ece Erken’den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

"Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a 'abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış"

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Ece Erken’den miras kararı! “Biz gönülden bağlıydık” diyerek duyurdu

EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.' İfadelerini kullandı.