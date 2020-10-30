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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz yıl olaylı şekilde yollarını ayıran ikili karantina döneminde yeniden bir araya geldi. Çift barışma sonrası ilk kez Etiler'de görüntülendi.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 13:31
Pandemi döneminde barışan şarkıcı Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Sandal'la ilişkisi hakkında "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.
Pandemi döneminde telefonlaşarak yeniden görüşmeye başlayan sosyetik güzel ile Sandal, ilişkilerine bir şans daha verdi.
Ünlü çift, önceki akşam ortaya çıktı. Sevgililer, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi.
Mekandan birlikte ayrılan ikiliden Mustafa Sandal, muhabirlere el salladı.