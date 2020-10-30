Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi

Mustafa Sandal'la ilişkisi hakkında "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

