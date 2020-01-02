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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’ten yeni yılda aile saati
Yaklaşık bir buçuk yıl önce boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından çocukları için dost kaldı. İki çocuğu bulunan ikili sık sık bir araya gelirken yılbaşını da birlikte geçirdi. Yeni yılı eski eşi ve çocuklarıyla birlikte karşılayan Mustafa Sandal aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:48
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