Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

Kerim Sabancı ve Deren Talu'nun geçtiğimiz Kasım ayında bir eğlence mekanında tanıştığı ve ikili arasında aşk başladığı iddia edilmişti. Bugüne kadar çıkan haberler hakkında açılama yapmayan ikili yılbaşı gecesi ilk kez birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda eğlenen çiftin aşkı belgelenmiş oldu.