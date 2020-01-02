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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi
Kerim Sabancı ve Deren Talu'nun geçtiğimiz Kasım ayında bir eğlence mekanında tanıştığı ve ikili arasında aşk başladığı iddia edilmişti. Bugüne kadar çıkan haberler hakkında açılama yapmayan ikili yılbaşı gecesi ilk kez birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda eğlenen çiftin aşkı belgelenmiş oldu.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 11:40
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