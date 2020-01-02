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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

Kerim Sabancı ve Deren Talu'nun geçtiğimiz Kasım ayında bir eğlence mekanında tanıştığı ve ikili arasında aşk başladığı iddia edilmişti. Bugüne kadar çıkan haberler hakkında açılama yapmayan ikili yılbaşı gecesi ilk kez birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda eğlenen çiftin aşkı belgelenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 11:40
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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

Aşk yaşadıkları konuşulan Kerim Sabancı ve Deren Talu, yeni yılı önceki akşam Etiler Papermoon'da kutladı.

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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

Arkadaşlarıyla beraber eğlenceli bir akşam geçiren çift, gecenin sonunda ilk kez birlikte görüntülendi.

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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

Kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştikleri söylenen Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aşk yaşadığı iddia edilmiş, ne Kerim Sabancı ne de Deren Talu konuyla ilgili sorulara yanıt vermemişti.

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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

İkili çıkan haberlerin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

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Kerim Sabancı ve Deren Talu ilk kez görüntülendi! İşte aşkın belgesi

İşte Kerim Sabancı ve Derin Talu aşkının belgesi…