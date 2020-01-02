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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum
Serdar Ortaç geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Ortaç'tan, Loughnan hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi. Eski eşini unutamadığını ima eden Ortaç, "Hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:34
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