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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

Serdar Ortaç geçtiğimiz yıl Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Ortaç'tan, Loughnan hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi. Eski eşini unutamadığını ima eden Ortaç, "Hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 10:34
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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

Ünlü şarkcı Serdar Ortaç yeni yılı birçok ünlü gibi Kuzey Kıbrıs'ta karşıladı. Yeni yılı hayranlarıyla birlikte kutlayan Ortaç, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Chloe Loughnan ve özel hayatı hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

HAYRANLARINI COŞTURDU

Renkli sahne şovunun hemen ardından alkışlarla hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra en sevilen parçalarından "Sana Değmez" şarkısını seslendirdi. Sonrasında, "Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever" diyerek "Nar Çiçeğim"i tüm konuklarla beraber okudu.

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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

"ARTIK KİMSE BAKAMIYORUM"

5 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi ve "Balım" şarkısını söyledi."

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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM"

Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik.

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Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti.