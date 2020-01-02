Chloe Loughnan’dan boşanan Serdar Ortaç çok pişman: Başka birisine bakamıyorum

"ARTIK KİMSE BAKAMIYORUM"

5 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi ve "Balım" şarkısını söyledi."

