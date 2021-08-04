04 Ağustos 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı
10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılık sonrası çocukları için sık sık bir araya gelmiş, dostluklarıyla takdir toplamıştı. Nafaka nedeniyle karşı karşıya gelen eski eşler icralık oldu. Jahovic'in evine icra göndermesi sonucu Mustafa Sandal'dan karşı hamle geldi. Sandal eski eşine resti çekti.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 11:21
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9