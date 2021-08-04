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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı

10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılık sonrası çocukları için sık sık bir araya gelmiş, dostluklarıyla takdir toplamıştı. Nafaka nedeniyle karşı karşıya gelen eski eşler icralık oldu. Jahovic'in evine icra göndermesi sonucu Mustafa Sandal'dan karşı hamle geldi. Sandal eski eşine resti çekti.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 11:21
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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı
2008 yılında nikah masasına oturan ve 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.
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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı

HESAPLARINA TEDBİR KOYDURDU

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı

SANDAL'DAN KARŞI HAMLE GELDİ

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı

Hürriyet'in haberine göre; o güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yeni kriz! Karşı dava açtı

NAFAKA İPTALİ İSTEDİ

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.