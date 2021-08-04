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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

Ege ve Akdeniz'de süren orman yangınları tüm ülkenin ciğerini yakarken sanat dünyasını da derinden üzdü. Nişantaşı'nda görüntülenen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, yangınlar nedeniyle yaşadığı derin üzüntüyü anlattı. Yangında yok olup giden canlılar için gözyaşı döken Baya, "Günlerdir nefes alamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:11
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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

Günlerdir devam eden orman yangınları tüm ülkenin ciğerlerini yakarken ünlü isimlerde yaşananlara kayıtsız kalmadı. Acıyı derinden yaşayan birçok ünlü isimlerin kimi afet bölgesine yardıma giderken kimi de sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu.

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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

"ÇILDIRIYORUZ"

Nişantaşı'nda görüntülenen eşi Cansel Elçin ile görüntülenen Zeynep Tuğçe Bayat, gözyaşları içinde, "Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz" dedi.

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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

"HAYVANLARIN HALİNE BAKAMIYORUM"

Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris'in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin, şu ifadeleri kullandı:

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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

"Elimizden bir şey gelmiyor, 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Tuğçe her sabah ağlayarak bunlara bakıp üzülüyor. Oradaydık ve atmacaları izledim ve bugün onlar yoklar. Bakamıyorum o hayvanların haline..."

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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

"Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak."