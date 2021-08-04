04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz
Ege ve Akdeniz'de süren orman yangınları tüm ülkenin ciğerini yakarken sanat dünyasını da derinden üzdü. Nişantaşı'nda görüntülenen Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, yangınlar nedeniyle yaşadığı derin üzüntüyü anlattı. Yangında yok olup giden canlılar için gözyaşı döken Baya, "Günlerdir nefes alamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:11
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