Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarına boğuldu: Günlerdir nefes alamıyoruz

"Neden bunlar oluyor? Hayvanların bize ihtiyacı var ama en çok insanın hayvana ihtiyacı var. Arılar ve hayvanlar yok oluyor. Betonlaştırabilirsiniz, milyarlarınız olabilir ama bir gün o masadaki yediğiniz balığa, nefes aldığınız ağaçlara ihtiyacınız olacak."

