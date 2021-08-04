04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi
Hande Erçel'le ayrılığının ardından uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç, gönlünü Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı. İkili yaklaşık 3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmişti. Her fırsatta baba olmak istediğini belirten Dalkılıç'ın yakın bir zamanda evlilik teklif edeceği iddiası gündeme gelmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 04.08.2021 12:25
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