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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

Hande Erçel'le ayrılığının ardından uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç, gönlünü Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı. İkili yaklaşık 3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmişti. Her fırsatta baba olmak istediğini belirten Dalkılıç'ın yakın bir zamanda evlilik teklif edeceği iddiası gündeme gelmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 04.08.2021 12:25
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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

Hande Erçel'le ilişkisi geçtiğimiz yıl sonra eren Murat Dalkılıç, uzun süre aşk haberleriyle gündeme geldi.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

Dalkılıç'ın bir süredir, eski aşkı Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı konuşuluyordu.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

3 aydır ilişkilerini gizli saklı yaşarken Akbaş önceki gün Dalkılıç'ın Çeşme'deki konserinde görüntülenmesi aşk haberlerini güçlendirmişti.

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

AYRILDILAR!

Hürriyet'in haberine göre; Dalkılıç'ın bu ilişkisi başladığı hızla sona ermiş meğer!

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı kısa sürdü! 3 kadınla görüntülendi

3 KADINLA EĞLENDİ

Cuma gecesi üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlenen şarkıcının, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu söylendi.