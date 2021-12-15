Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

2018 yılında Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal, kısa süre sonra sosyetik isim Melis Sütşurup ile birliktelik yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları kısa ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, evlenme kararı aldı. Hazırlıklara başlayan Sandal ve Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu.