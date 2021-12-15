15 Aralık 2021, Çarşamba
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu
2018 yılında Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal, kısa süre sonra sosyetik isim Melis Sütşurup ile birliktelik yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları kısa ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, evlenme kararı aldı. Hazırlıklara başlayan Sandal ve Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 12:11
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