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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

2018 yılında Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal, kısa süre sonra sosyetik isim Melis Sütşurup ile birliktelik yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları kısa ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, evlenme kararı aldı. Hazırlıklara başlayan Sandal ve Sütşurup'un nikah tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 12:11
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre; üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Öte yandan 32 yaşındaki Melis Sütşurup, yaz boyunca Sandal'ın çocuklarıyla bir araya gelerek "Cici annelik" provası yapmıştı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

Bu hafta sonu ise çocukların kaynaşma turu vardı. Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit'le Sandal'ın oğulları Yaman ve Yavuz birlikte ormanda mini motosiklet keyfi yaptı.