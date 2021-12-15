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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk'ta kaza yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken Ergül yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç kanama şüphesiyle hastanede olan Ergül, acı haberi burada aldı. Sevgilisini kaybetmeden şarkıcı, cenaze töreni için hastaneden erken çıkış da istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:58
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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül, önceki akşam sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yla Balıkesir yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken sevgilisiyse olay anında hayatını kaybetti.

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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının, bir ay önce yayınlanan "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi ve sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

KLİBİNDE ACI TESADÜF

Şarkıdaki "Aşk yok, nefret yok, şuurlar kapalı, nabız yok, bitti, nefes yok" sözleri en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Kazadan önce verdiği röportajda Gülçin Ergül'ün aşkla ilgili söyledikleri ise "Sevgilisinin öleceğini hissetmiş" yorumlarına neden oldu.

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Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Gülçin Ergül'ün "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkısının klibindeki trafik kazası sahnesi dikkat çekti.