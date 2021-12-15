Gülçin Ergül acı haberi hastanede öğrendi! Kahreden tesadüf ortaya çıktı

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk'ta kaza yaptı. Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken Ergül yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç kanama şüphesiyle hastanede olan Ergül, acı haberi burada aldı. Sevgilisini kaybetmeden şarkıcı, cenaze töreni için hastaneden erken çıkış da istedi. İşte detaylar...