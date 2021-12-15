Destan seyirciyi ekrana bağladı! Akkız’ın intikamını almasına kim engel oldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #KutluDestanımız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.