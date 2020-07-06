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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, yaptığı son paylaşımla takipçilerini sevindirdi. Bir süredir voleybolcu Mert Tetik ile aşk yaşayan Polen Emre, evliliğe ilk adımı attı. Mert Tetik ile kumsalda romantik bir yemek yiyen Emre'ye sevgilisinden evlilik teklifi geldi. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Polen Emre'ye çok sayıda beğeni geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 15:37
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi deneyiminde gönülleri fethetti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Polen Emre, sosyal medyada da ilgi görmeye başladı. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla takipçilerini sevindirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir süredir voleybolcu sevgilisi Mert Tetik ile birliktelik yaşayan Emre, sürpriz evlilik teklifiyle mutluluktan havalara uçtu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Mersin'de kumsalda romantik bir ortam yaratan Polen Emre'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye evlilik teklifi yaptı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Çok mutlu olan Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.