Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, yaptığı son paylaşımla takipçilerini sevindirdi. Bir süredir voleybolcu Mert Tetik ile aşk yaşayan Polen Emre, evliliğe ilk adımı attı. Mert Tetik ile kumsalda romantik bir yemek yiyen Emre'ye sevgilisinden evlilik teklifi geldi. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Polen Emre'ye çok sayıda beğeni geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin o fotoğrafları...