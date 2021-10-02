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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu müzik programının yayın hayatı kısa sürdü. Ersoy'un yayına alkollü çıktığı iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştirilerin hedefi olan program yayından kaldırıldı. Kararın ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, partneri Bülent Ersoy'u suçladı.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:44
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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

Büyük bir iddia ile yayın hayatına başlayan 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi.

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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

"NE YAZIK Kİ YANILDIM"

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim.

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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.

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Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."