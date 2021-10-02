Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı

"NE YAZIK Kİ YANILDIM"

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim.