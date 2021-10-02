02 Ekim 2021, Cumartesi
Mustafa Keser’den zehir zemberek paylaşım! Bülent Ersoy’a demediğini bırakmadı
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu müzik programının yayın hayatı kısa sürdü. Ersoy'un yayına alkollü çıktığı iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştirilerin hedefi olan program yayından kaldırıldı. Kararın ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, partneri Bülent Ersoy'u suçladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:44
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