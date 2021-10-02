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Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanan güzel oyuncu, tanışma hikayelerini ve aldığı evlilik teklifini anlattı. Sabah gazetesine konuşan Çevik, "Evlilik teklifi ilk defa buluşup sohbet ettiğimiz bankta geldi" dedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in samimi açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:09
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Betül karakterini canlandırıyor İlayda Çevik... "Hayata karşı öfkesini ve hırsını diri tutan bir kadın" diyor Betül için. "Benimse hayatımın hiçbir döneminde sivri hırslarım olmadı. Bir haksızlık karşısında vereceğim tepkiler Betül'ünkinden çok farklı olurdu" diye devam ediyor. Hayatı derinden sorgulayan, kendi doğrularının peşinden koşan biri İlayda Çevik. Neyi isteyip neyi istemediğini anlamış ve varacağı yerden ziyade yolda olma halini seviyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

Biz de İlayda Çevik'le hem oyunculuğu hem de hayata bakışını konuştuk. Sohbet derinleştikçe de aşkın hayat arkadaşlığına dönüş hikayesini dinledik. Çevik, geçtiğimiz temmuz ayında doğup büyüdüğü Burhaniye'de nişanlandı. Aile arasında yaptıkları sade, içten ve eğlenceli nişanının karelerini de sosyal medyadan paylaştı. Nişanlısı Göksenin Bey ile aralarındaki sevgi, fotoğraflarından taşıp bakanların kalbini de titretiyordu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

İlayda Çevik evlenme teklifini nasıl aldığını da gülümseyerek anlattı:

"Film gibi diyebileceğim türden bir hikayemiz var aslında. Biz 11 yıldır komşuyuz. Aynı apartmanda üst dairemde oturuyordu. Bundan bir buçuk yıl öncesine kadar birbirimize günaydın ve iyi akşamlar demek dışında bir iletişimimiz yoktu. Bir gün bir araya geldik, sohbet etme fırsatımız oldu. Bu sohbet giderek derinleşti ve bir aşk hikayesine dönüştü. Evlilik teklifi de işte o ilk defa buluşup sohbet ettiğimiz bankta geldi."

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

- Bir Zamanlar Çukurova'ya dâhil olma hikâyeniz nasıl gelişti?

- Betül hikayede en başından beri kurgulanmış bir karakterdi. Diziyi başından takip edenler hatırlayacaktır. Sıra onun hikayesine ve çatışmalarına geldiğinde yapım şirketimiz ve cast direktörleri benden bir audition istediler. Sonra yönetmenlerimiz ve rol arkadaşım Sibel Taşçıoğlu ile buluştuk ve annekız sahnesi oynadığımız bir audition çektik. Ardından Betül karakterine hayat vermek üzere ekibe dahil olup Adana'ya geldim.

- Betül nasıl bir karakter?

- Betül hayata karşı öfkesini ve hırsını hep diri tutan bir kadın. Okumak için Çukurova'dan ayrılmış ama aslında kaçmak ve uzaklaşmak istemiş. Nelerden korkup kaçtığını hikayesi derinleştikçe seyirci de fark edecek. Çukurova'ya geri dönmesiyle yüzleştiği birtakım şeyler onun hırsını kamçılamış durumda ve tek istediği, hak ettiğini düşündüğü hayatı yaşamak. Bu konuda gözü oldukça kara, ileri gitmekten çekinmiyor. Tabii her şey onun planladığı gibi olacak mı bilinmez, belli ki daha yüzleşmesi gereken çok şey var. İnsan nasıl kendi yolculuğunda dönüşüyorsa, karakterlerimiz de öyle. Ben de Betül'ün o dönüşümünü heyecan içinde bekliyorum açıkçası.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

- Betül'le İlayda'nın ortak noktaları var mı?

- Yok. Hayatımın hiçbir döneminde böylesine sivri hırslarım olmadı. Bir haksızlık karşısında vereceğim tepkiler Betül'ünkinden çok farklı olurdu.