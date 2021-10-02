Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım

- Bir Zamanlar Çukurova'ya dâhil olma hikâyeniz nasıl gelişti?

- Betül hikayede en başından beri kurgulanmış bir karakterdi. Diziyi başından takip edenler hatırlayacaktır. Sıra onun hikayesine ve çatışmalarına geldiğinde yapım şirketimiz ve cast direktörleri benden bir audition istediler. Sonra yönetmenlerimiz ve rol arkadaşım Sibel Taşçıoğlu ile buluştuk ve annekız sahnesi oynadığımız bir audition çektik. Ardından Betül karakterine hayat vermek üzere ekibe dahil olup Adana'ya geldim.

- Betül nasıl bir karakter?

- Betül hayata karşı öfkesini ve hırsını hep diri tutan bir kadın. Okumak için Çukurova'dan ayrılmış ama aslında kaçmak ve uzaklaşmak istemiş. Nelerden korkup kaçtığını hikayesi derinleştikçe seyirci de fark edecek. Çukurova'ya geri dönmesiyle yüzleştiği birtakım şeyler onun hırsını kamçılamış durumda ve tek istediği, hak ettiğini düşündüğü hayatı yaşamak. Bu konuda gözü oldukça kara, ileri gitmekten çekinmiyor. Tabii her şey onun planladığı gibi olacak mı bilinmez, belli ki daha yüzleşmesi gereken çok şey var. İnsan nasıl kendi yolculuğunda dönüşüyorsa, karakterlerimiz de öyle. Ben de Betül'ün o dönüşümünü heyecan içinde bekliyorum açıkçası.