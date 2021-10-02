02 Ekim 2021, Cumartesi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik: Bankta evlilik teklifi aldım
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanan güzel oyuncu, tanışma hikayelerini ve aldığı evlilik teklifini anlattı. Sabah gazetesine konuşan Çevik, "Evlilik teklifi ilk defa buluşup sohbet ettiğimiz bankta geldi" dedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in samimi açıklamaları...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 10:09
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