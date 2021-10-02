02 Ekim 2021, Cumartesi
Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”
67 yaşındaki komşusuyla gürültü yüzünden tartışan ve şiddet uygulayan Halil Sezai, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Serbest kalmasının ardında yeniden sahnelere dönen şarkıcı, skandal açıklamalar yapmış, "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim" demişti. Hüseyin Meriç ile yeniden mahkemelik olan Sezai, "Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 11:40
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