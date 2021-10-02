Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

Tepki çeken sözlerinin ardından ilk kez konuşan Halil Sezai, sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek şunları söyledi; "Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim."

