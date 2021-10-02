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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

67 yaşındaki komşusuyla gürültü yüzünden tartışan ve şiddet uygulayan Halil Sezai, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Serbest kalmasının ardında yeniden sahnelere dönen şarkıcı, skandal açıklamalar yapmış, "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim" demişti. Hüseyin Meriç ile yeniden mahkemelik olan Sezai, "Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 11:40
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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.

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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

Serbest kalmasının ardından yeniden sahne almaya başlayan Halil Sezai, şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.

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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

Olay sırasında sarhoş olduğunu söyleyen şarkıcı, "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" demişti.

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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

Tepki çeken sözlerinin ardından ilk kez konuşan Halil Sezai, sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek şunları söyledi; "Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim."

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Komşusunu darbeden Halil Sezai: “Basına çok kırgınım…”

"Pişmanım tabii ki üzgünüm ama en çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup olduğum, üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım ilk defa biriyle kavga ettim."