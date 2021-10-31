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Oktay Kaynarca'dan açıklama! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. 6 sezon ve 199 bölümdür yayınlanan EDHO'nun yeni sezonu için heyecan dorukta.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:15
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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. sezon ne zaman? Başrollerinde birbirinden yıldız isimlerin yer aldığı EDHO 7. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Salı akşamları yayınlanan dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Oktay Kaynarca'dan yapılan açıklamanın ardından EDHO bitti mi sorusu da gündeme oturdu.

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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 7. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan bir açıklama gelse de henüz dizinin yayın tarihine ilişkin yapılmış resmi bir açıklama yok.

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Oktay Kaynarca’dan açıklama! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

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EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
EDHO 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.