20 Şubat 2023, Pazartesi
Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: "Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?"
10 ili vuran deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını saran isimlerden biri de Murat Kekilli oldu. İlk günden beri bölgede olan Kekilli sosyal medyadan gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Kekilli, "Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri. Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?" dedi.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:42
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