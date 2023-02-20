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Haberler Galeri Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: "Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?"

Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: "Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?"

10 ili vuran deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını saran isimlerden biri de Murat Kekilli oldu. İlk günden beri bölgede olan Kekilli sosyal medyadan gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Kekilli, "Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri. Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:42
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Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından bölgeden hiç ayrılmayıp yardım çalışmalarında gönüllü olarak bulunan Murat Kekilli, devlet kurumlarının yardımlarını paylaşması ve yardımların oraya yapılması hakkında yaptığı çağrılar üzerine sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere tepki gösterdi.

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Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?

Kekilli, "Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri... Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?" dedi.

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Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?

"ALLAHU EKBER YERİNE "OLEY!" Mİ DESEYDİLER?"

Adanalı ünlü şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tuttu. Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.

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Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" demişti.

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Murat Kekilli’den eleştirilere sert tepki: Gözümün gördüğüne mi inanayım söylentilere mi?

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından; "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken "Allahu Ekber" diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar ?" diyerek serzenişte bulundu. Kekilli'nin paylaşımı 600 binden fazla görüntülenirken 21 bine yakın beğeni almıştı.