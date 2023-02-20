Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Sanat dünyası depremzedelere yardım ulaştırmak için tek yürek olurken sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da depremden etkilenen insanlara destek oldular. Ebru Gündeş'in son paylaşımı ise yürek yaktı. Göçük altında hayatını kaybeden çocukların her biri için enkazlara koyulan balonlarla ilgili paylaşım yaptı. İşte Ebru Gündeş'in yürek burkan o paylaşımı...