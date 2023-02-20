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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Sanat dünyası depremzedelere yardım ulaştırmak için tek yürek olurken sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da depremden etkilenen insanlara destek oldular. Ebru Gündeş'in son paylaşımı ise yürek yaktı. Göçük altında hayatını kaybeden çocukların her biri için enkazlara koyulan balonlarla ilgili paylaşım yaptı. İşte Ebru Gündeş'in yürek burkan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:20
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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Ünlü isimler de tek yürek olarak depremzedeler için seferber oldu. Bazıları deprem bölgesinde faaliyet gösterirken; bazıları ise bağışlar ve paylaşımlar ile depremden etkilenen insanlara destek oldu.

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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son olarak 7.5 milyon takipçili Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınladı.

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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Yaşanan felakette hayatını kaybeden çocuklar için balon bağlanan enkazın görüntüsünü paylaşan Gündeş, duygularını böyle ifade etti:

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Ebru Gündeş’ten duygu yüklü paylaşım! “Yüreğimize bir şey oturdu kalkması imkansız”

Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da...