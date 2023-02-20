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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

"Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi edildi?" sorusu Kısmetse Olur izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'İn sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan program, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süre yayınlanmamıştı.Yeniden başlayan programda ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Yeliz ve Erol'dan sonra Aybüke ve Tolga'nın çekimlere gelmemesi herkeste merak uyandırdı. Peki, Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga diskaliye mi edildi? İşte, tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:16
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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

Ükemizi yasa boğan depremlerin ardından ara veren Kısmetse Olur programı yeniden ekranlara döndü. Programda en son Erol ve Yeliz'in diskalifiye edildiği açıklanmıştı. Bu sefer de Aybüke ve Tolga'nın yeni bölümlerde yer almaması izleyicileri merak ettirdi. Son bölümlere katılmayan Aybüke ve Tolga programdan ayrıldı mı? sorusu gündeme getirilirken, son durum ortaya çıktı. Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

AYBÜKE VE TOLGA KISMETSE OLUR'DA NEDEN YOK?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında diyalogları, zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Aybüke Çangal, yarışmanın ilk gününden bu yana Tolga ile birlikteydi.Kısmetse Olur'un 19 Şubat 2023 Pazar günü ekrana gelen yeni bölümünde şok bir veda yaşandı.

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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

ÖYKÜ SERTER AÇIKLADI!

Başarılı sunucu Öykü Serter kızlar evine gelip "Aybüke ve Tolga çekime gelmedi. Telefonlarını açmıyorlar. Herhangi bir gerekçe bildirmeden ve geçerli bir sebep sunmadan çekime gelmemenin sonucu diskalifiye, ama yarını bekleyeceğiz" demişti.

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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

AYBÜKE TOLGA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aybüke ve Tolga'nın Kısmetse Olur programından kendi istekleri ile ayrıldıkları açıklandı. Ancak Serter programda iki yarışmacının diskalifiye olduğunu söyledi.

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Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatıyla YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor.Uzun yıllar sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18.30'da yayınlanıyor.