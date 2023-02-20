Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aybüke-Tolga yeni bölümde var mı?

"Aybüke ve Tolga neden yok, diskalifiye mi edildi?" sorusu Kısmetse Olur izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'İn sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan program, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süre yayınlanmamıştı.Yeniden başlayan programda ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Yeliz ve Erol'dan sonra Aybüke ve Tolga'nın çekimlere gelmemesi herkeste merak uyandırdı. Peki, Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga diskaliye mi edildi? İşte, tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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