06 Ağustos 2022, Cumartesi
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı
2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan kötü haber geldi. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin arasında yeni kriz yaşandığı iddia edildi. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatırken Yasemin Özilhan'ın son hamlesi dedikoduları alevlendirdi.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 07:03
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