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Haberler Galeri Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan kötü haber geldi. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin arasında yeni kriz yaşandığı iddia edildi. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatırken Yasemin Özilhan'ın son hamlesi dedikoduları alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 07:03
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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

2011 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve 2 kızı bulunan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan hakkında şok iddia gündeme geldi. Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı.

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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

Bir süre önce ayrılığın eşiğinden dönen Özilhan çifti, aralarında yeni kriz olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması, Yasemin Özilhan'ın eşiyle olan bazı fotoğrafları Instagram profilinden silmesi boşanma dedikoduları çıkarttı.

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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

TEK BAŞINA PAYLAŞIMLAR

Neredeyse yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki lüks evinde tatilde olan Yasemin Özilhan, uzun zamandır ya kız arkadaşlarıyla ya da hep tek başına paylaşımlar yaptı.

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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan arasında kriz! Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalandı

Bu da dedikodu kazanını kaynatırken gözde çiftin ayrılacağı dedikodusu hızla yayıldı.