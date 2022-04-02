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Haberler Galeri Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Murat Dalkılıç'tan şaşırtan Hande Erçel hamlesi geldi. Eski eşi Merve Boluğur'un sevgilisi Emre Kaya'yla dost kalan popçu, eski aşkı Hande Erçel'le birlikte olan Kaan Yıldırım'la arkadaşlıktan çıktı. Dalkılıç, 2015'te evlendiği Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya için 'Mutlu olsunlar' diyerek şaşırtmıştı.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:06
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Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Popçu Murat Dalkılıç'ın dostluk terazisi şaştı.

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Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Şu sıralar oyuncu Sitare Akbaş ile mutlu bir birlikteliği olan Dalkılıç'ın geçtiğimiz günlerde eski eşi Merve Boluğur ile aşk yaşayan Emre Kaya'ya dostane mesajı şaşırtmıştı.

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Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Hatta Kaya'nın Dalkılıç ve Boluğur'un düğününe katıldığı da ortaya çıkmıştı.

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Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Bu yaşananlara rağmen Dalkılıç, sosyal medyada Emre Kaya ile dostuluğu sürdürmüştü. Popçu, önceki gün ise tam tersi bir davranışa imza attı.

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Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi

Dalkılıç, eski aşkı Hande Erçel'le birlikte olan Kaan Yıldırım'ı sosyal medyadan sildi.