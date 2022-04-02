02 Nisan 2022, Cumartesi
Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel kıskançlığı! Kaan Yıldırım’ı tek kalemde sildi
Murat Dalkılıç'tan şaşırtan Hande Erçel hamlesi geldi. Eski eşi Merve Boluğur'un sevgilisi Emre Kaya'yla dost kalan popçu, eski aşkı Hande Erçel'le birlikte olan Kaan Yıldırım'la arkadaşlıktan çıktı. Dalkılıç, 2015'te evlendiği Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya için 'Mutlu olsunlar' diyerek şaşırtmıştı.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:06
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