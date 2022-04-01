Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Amerikalı dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'in yaşadığı ve Afazi ismi verilen sağlık problemi sebebiyle oyunculuk kariyerini bitirme kararı vermesi, dünya genelinde milyonlarca hayranı için üzücü bir gelişme oldu. Fakat anlaşılan o ki son senelerde Hollywood'da Willis'le birlikte çalışmış olan oyuncular ve teknik ekip elemanları, Willis cephesinden böyle bir açıklama gelmesini bir süredir bekliyordu.