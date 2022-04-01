01 Nisan 2022, Cuma
Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi
Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in yakınlarıyla sözlü iletişim kurmasını zorlaştıran sağlık problemi sebebiyle oyunculuğu bıraktığını açıklaması, hayranlarını şaşkına çevirdi. Fakat son senelerde kendisiyle çalışmış olan arkadaşlarının ifadelerine göre, durumun böyle olacağı çok önceden aşikardı. Peki Willis nasıl oldu da son iki senede 22 filmde rol aldı? Çevresindekilerin bu durumda rolü ne? İşte şaşkına çeviren gerçekler…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:59
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