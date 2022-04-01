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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in yakınlarıyla sözlü iletişim kurmasını zorlaştıran sağlık problemi sebebiyle oyunculuğu bıraktığını açıklaması, hayranlarını şaşkına çevirdi. Fakat son senelerde kendisiyle çalışmış olan arkadaşlarının ifadelerine göre, durumun böyle olacağı çok önceden aşikardı. Peki Willis nasıl oldu da son iki senede 22 filmde rol aldı? Çevresindekilerin bu durumda rolü ne? İşte şaşkına çeviren gerçekler…

Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:59
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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Amerikalı dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'in yaşadığı ve Afazi ismi verilen sağlık problemi sebebiyle oyunculuk kariyerini bitirme kararı vermesi, dünya genelinde milyonlarca hayranı için üzücü bir gelişme oldu. Fakat anlaşılan o ki son senelerde Hollywood'da Willis'le birlikte çalışmış olan oyuncular ve teknik ekip elemanları, Willis cephesinden böyle bir açıklama gelmesini bir süredir bekliyordu.

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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Bu gerçek Los Angeles Times gazetesinin bir haberiyle ortaya çıktı.

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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Gazeteye göre, Willis'in en son çektiği aksiyon filmlerinden biri olan "Out of Death"in setinde oldukça garip bir olay yaşandı.

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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Willis'in sahnelerinin çekimleri başlamadan birkaç gün önce yönetmen Mike Burns, filmin senaristine acilen gündeme alınması gereken bir talep iletti. Burns, Haziran 2020'de gönderdiği e-postada, Willis'in filmdeki rolünün azaltılması gerektiği belirterek, "Görünüşe bakılırsa Bruce'un rolünü aşağı yukarı 5 sayfa kısaltmamız gerekiyor. Diyalogları da biraz kısaltmalıyız, monolog vs. olmaması gerek" diyordu.

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Bruce Willis hakkında anlatılanlar hayranlarını hüzne boğdu! Arkadaşları anlattı: Böyle olacağı belliydi

Burns, Willis'in repliklerinin neden "kısa ve tatlı" tutulması gerektiğine dair ayrıntı vermemişti. Ancak geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan açıklamayla, Burns'ün ve birçok başka yönetmenin bir süredir gizliden kaygılandığı durumun gerçek olduğu kanıtlanmış oldu.