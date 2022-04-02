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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer anne baba olmak için geri sayıma başladı. 6 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran ikilinin oğlunun adı merak ediliyordu. Bu ay sonunda dünyaya gelecek olan çocuklarına verecekleri isim belli oldu. Yakışıklı oyuncunun, 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:48
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına Kurt adını verecek.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.