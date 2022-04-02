02 Nisan 2022, Cumartesi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlunun ismi belli oldu! Canlandırdığı karakterden esinlendi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer anne baba olmak için geri sayıma başladı. 6 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran ikilinin oğlunun adı merak ediliyordu. Bu ay sonunda dünyaya gelecek olan çocuklarına verecekleri isim belli oldu. Yakışıklı oyuncunun, 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:48
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