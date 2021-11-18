Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Dalkılıç'ın son dönemde popülerliğinin düştüğü iddialarına Akbaş, "Bu konuyla alakalı bir şey söylemem istemem. Çünkü o bir isim ve bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte. O da çok başarılı bir sanatçı, eminim ki çok daha güzelliklerle daha da başarılı işlere imza atacaktır. Kimse hakkında böyle bir şey söylemek hoş olmaz" ifadelerini kullandı.