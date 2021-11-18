18 Kasım 2021, Perşembe
Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi
Murat Dalkılıç Hande Erçel ile ayrılığının ardından eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Yaz başından beri birlikte olan çift, el ele kameralar önüne çıkarak aşklarını ilan etmişti. Evlenecekleri konuşulan ikili ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki akşam film galasında görüntülenen Akbaş'dan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:37
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