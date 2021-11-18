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Haberler Galeri Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Murat Dalkılıç Hande Erçel ile ayrılığının ardından eski aşkının yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Yaz başından beri birlikte olan çift, el ele kameralar önüne çıkarak aşklarını ilan etmişti. Evlenecekleri konuşulan ikili ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki akşam film galasında görüntülenen Akbaş'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:37
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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Yaz aylarından beri aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş, ayrıldıkları iddialarıyla magazin gündemine geldi. Film galasında görüntülenen Akbaş'tan ayrılık haberlerine cevap geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal'ın paylaştığı 'Sen Ben Lenin' filminin galası dün akşam Atlas Sineması'nda gerçekleşti. Oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmayan Sitare Akbaş, "Yönetmen dostumla film izlemeye geldik. Destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

"İYİYİZ, MUTLUYUZ"

Şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ile 'ayrılık' haberlerini yalanlayan 33 yaşındaki oyuncu, "İyiyiz çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

Dalkılıç'ın son dönemde popülerliğinin düştüğü iddialarına Akbaş, "Bu konuyla alakalı bir şey söylemem istemem. Çünkü o bir isim ve bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte. O da çok başarılı bir sanatçı, eminim ki çok daha güzelliklerle daha da başarılı işlere imza atacaktır. Kimse hakkında böyle bir şey söylemek hoş olmaz" ifadelerini kullandı.

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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş’tan ayrılık açıklaması! İddialara ilk kez cevap verdi

"DOSTLARIYLA BİRLİKTE GEZİYOR"

Popçu aşkının gece gezmelerinde kadın arkadaşlarıyla sık sık görüntülendiği hatırlatılınca ise oyuncu, "Tabii herkesin dostları var, dostlarıyla birlikte geziyor. Ben de geziyorum; beni görmüyor, onu görüyor olabilirsiniz" açıklamasını yaptı.