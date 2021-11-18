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Gamze Özçelik'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Komiser Zeynep' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gamze Özçelik oyunculuğu bıraktı. Diziden ayrılmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtaç sahipler sahiplerinin yardımına koşmaya başlayan Özçelik, yaptıklarıyla adeta gönülleri fethetti. İmza attığı yardım projeleriyle adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip edilirken Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. İşte Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:09
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Gamze Özçelik’in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik gündeme geldi. Gamze Özçelik'in ortaya çıkan kardeşi Meltem Özçelik'le benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik’in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

İşte Gamze Özçelik başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Gamze Özçelik’in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

İREM HELVACIOĞLU

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Gamze Özçelik’in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Gamze Özçelik’in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi! Benzerlikleri pes dedirtti

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU