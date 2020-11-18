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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz Temmuz ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirmişti. Dalkılıç, ayrılığın ardından Hande Erçel'i çabuk unuttu. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Gizli beraberliği ise ikilinin önceki akşam sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları ele verdi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:05
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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Hande Erçel'le evliliğe doğru giden ilişkisi Temmuz'da sona eren Murat Dalkılıç, bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Bodrum'da tatilde olan 37 yaşındaki popçu, önceki akşam bir dizi izlerken çektiği videoyu Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli bir güzel ise Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

İkilinin gizemli tatili ise "Murat, yeni esmerini bulmuş" dedirtti.

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Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

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