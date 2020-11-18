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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı
Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz Temmuz ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirmişti. Dalkılıç, ayrılığın ardından Hande Erçel'i çabuk unuttu. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Gizli beraberliği ise ikilinin önceki akşam sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları ele verdi.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:05
Hande Erçel'le evliliğe doğru giden ilişkisi Temmuz'da sona eren Murat Dalkılıç, bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bodrum'da tatilde olan 37 yaşındaki popçu, önceki akşam bir dizi izlerken çektiği videoyu Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.
Ünlü şarkıcıyla aynı yerden paylaşım yapan Gizem Gültekin isimli bir güzel ise Murat Dalkılıç'ın dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.
İkilinin gizemli tatili ise "Murat, yeni esmerini bulmuş" dedirtti.