Murat Dalkılıç Hande Erçel’i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, geçtiğimiz Temmuz ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirmişti. Dalkılıç, ayrılığın ardından Hande Erçel'i çabuk unuttu. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Gizli beraberliği ise ikilinin önceki akşam sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları ele verdi.